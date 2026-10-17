Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)

Изгониха Краев още в 4-тата минута, но отборът му спечели

  • 17 окт 2026 | 21:07
  • 1338
  • 0
Изгониха Краев още в 4-тата минута, но отборът му спечели

Андриан Краев получи ранен червен картон в мача на Апоел (Тел Авив) срещу Ирони (Тибериас) от 7-ия кръг на израелското първенство. Българският национал беше изгонен още в 4-тата минута за грубо нарушение, но отборът му успя да се наложи с 1:0 и заема трето място в класирането, на две точки зад лидера (Макаби (Хайфа).

Краев не прецени влизането си в краката на халфа на гостите Дейвид Келтиенс и след консултация с ВАР реферът Омер Биран му посочи пътя към съблекалните. Предишният кръг, когато българинът получи червен картон в Лигат ХаАл, беше в плейофите за титлата през миналия сезон срещу Апоел (Беер Шева).

Дори с 10 човека, Апоел доминираше срещу последния в таблицата. Победното попадение за "червените" падна в 81-вата минута от дузпа, а негов автор стана Омри Алтман. Това беше трета поредна победа за тима от Тел Авив в първенството.

Макаби (Хайфа) се наложи с 2:1 при визитата си на Макаби (Петах Тиква) и събра 18 точки, а Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив) имат по 16. Шампионът Апоел (Беер Шева) е 4-ти с 13 точки, а утре посреща Апоел (Йерусалим).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Стандард отстрани Дендер за Купата на Белгия, Силвестър Джаспър не игра

Стандард отстрани Дендер за Купата на Белгия, Силвестър Джаспър не игра

  • 17 окт 2026 | 00:46
  • 1393
  • 0
Хееренвеен с убедителна победа, Християн Петров влезе в края

Хееренвеен с убедителна победа, Християн Петров влезе в края

  • 16 окт 2026 | 23:06
  • 1153
  • 0
Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

  • 16 окт 2026 | 21:33
  • 1704
  • 0
Десподов болен

Десподов болен

  • 16 окт 2026 | 14:40
  • 3101
  • 0
Петър Александров изгледа на живо загубата на Цървена звезда и Балов в Швейцария

Петър Александров изгледа на живо загубата на Цървена звезда и Балов в Швейцария

  • 16 окт 2026 | 11:55
  • 1139
  • 0
Звезда се срина в последните минути в Швейцария, Балов влезе от пейката

Звезда се срина в последните минути в Швейцария, Балов влезе от пейката

  • 15 окт 2026 | 22:57
  • 2454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 21151
  • 0
Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

  • 17 окт 2026 | 18:01
  • 13900
  • 0
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 36922
  • 0
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 14719
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 17393
  • 0
Нов УС и нов председател в БФ Борба

Нов УС и нов председател в БФ Борба

  • 17 окт 2026 | 16:17
  • 36998
  • 0