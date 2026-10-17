Изгониха Краев още в 4-тата минута, но отборът му спечели

Андриан Краев получи ранен червен картон в мача на Апоел (Тел Авив) срещу Ирони (Тибериас) от 7-ия кръг на израелското първенство. Българският национал беше изгонен още в 4-тата минута за грубо нарушение, но отборът му успя да се наложи с 1:0 и заема трето място в класирането, на две точки зад лидера (Макаби (Хайфа).

Краев не прецени влизането си в краката на халфа на гостите Дейвид Келтиенс и след консултация с ВАР реферът Омер Биран му посочи пътя към съблекалните. Предишният кръг, когато българинът получи червен картон в Лигат ХаАл, беше в плейофите за титлата през миналия сезон срещу Апоел (Беер Шева).

Дори с 10 човека, Апоел доминираше срещу последния в таблицата. Победното попадение за "червените" падна в 81-вата минута от дузпа, а негов автор стана Омри Алтман. Това беше трета поредна победа за тима от Тел Авив в първенството.

Макаби (Хайфа) се наложи с 2:1 при визитата си на Макаби (Петах Тиква) и събра 18 точки, а Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив) имат по 16. Шампионът Апоел (Беер Шева) е 4-ти с 13 точки, а утре посреща Апоел (Йерусалим).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google