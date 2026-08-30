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Отменен гол и пропусната дузпа провалиха Апоел (Тел Авив) и Краев

  • 30 авг 2026 | 22:20
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Отменен гол и пропусната дузпа провалиха Апоел (Тел Авив) и Краев

В мач от 2-рия кръг на израелската лига, отборите на Апоел (Хайфа) и Апоел (Тел Авив) завършиха при нулево равенство 0:0 на стадион „Сами Офер“. Българският национал Андриан Краев бе титуляр за гостите и престоя на терена до 74-тата минута, когато бе заменен от Дъглас Овусу.

След постно първо полувреме, втората част на срещата предложи огромна драма, която започна в 52-рата минута. Тогава гостите от Тел Авив отпразнуваха попадение, след като Фернан Майембо засече топката с глава в мрежата, но голът бе отменен поради засада.

Само пет минути по-късно, в 57-мата минута, нов малшанс застигна гостите, когато Дорон Лайднер центрира отлично към Игор Фалкао, чийто удар от движение срещна страничната греда.

В 60-ата минута защитникът на домакините Иван Кричак фаулира Даниел Дафа в наказателното поле. Реферът отсъди дузпа и показа директен червен картон на Кричак. При последвалото изпълнение в 63-тата минута обаче Став Ториал пропусна дузпата, а при добавката Ториал нацели горната греда.

В 78-ата минута и гостите останаха в намален състав, след като и Омри Алтман получи директен червен картон за грубо нарушение.

След това равенство, което е първи официален шампионатен мач за двата тима през сезона поради отложени срещи в първия кръг, те имат по 1 точка в актива си и делят 8-ото и 9-ото място в таблицата.

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