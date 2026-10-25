Апоел (ТА) громи без Краев

Апоел (Тел Авив) излезе на второ място в класирането на израелското първенство, след като спечели с 3:0 гостуването си на Апоел (Йерусалим). Българският национал Андриан Краев пропусна мача заради червения картон, получен в предишния кръг срещу Ирони (Тибериас).

Резултата откри Даниел Дапа в 42-рата минута, а след почивката се разписаха Омри Алтман и резервата Роуи Алкукин. По този начин Апоел (ТА) събра 19 точки - една по-малко от лидера Макаби (Тел Авив). Двата отбора ще се срещнат след няколко дни във финала на "Тото Къп".

Апоел (ТА) е в серия от 4 поредни победи в Лигат ХаАл, а единственото поражение на тима дойде срещу Макаби (ТА) с 1:4. На старта пък отборът направи нулево равенство срещу Апоел (Хайфа).

Вчера Макаби (Тел Авив) с лекота срази Апоел (Хайфа) с 6:2. В другите съботни мачове Кирят Шмона отстъпи на Сахнин с 0:1, Апоел (Рамат Ган) загуби с 1:2 от Макаби (Петах Тиква), а Ирони (Тибериас) и Макаби (Нетаня) направиха 1:1.

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