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Краев с асистенция за разгромна победа на Апоел (Тел Авив)

  • 8 сеп 2026 | 03:19
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Краев с асистенция за разгромна победа на Апоел (Тел Авив)

Апоел (Тел Авив) продължава със силните си изяви от началото на сезона. В третия кръг на израелското първенство тимът на Андриан Краев разгроми с 4:0 Апоел (Рамат Ган), а българският национал се отчете с асистенция за едно от попаденията.

Домакините отправиха 15 удара преди почивката, но нито един от тях не се оказа голов. През второто полувреме обаче защитната стена на Апоел (Рамат Ган) се пропука. В 57-ата минута Емануел Боатенг откри резултата, а в 74-тата Дъглас Овусу удвои след подаване на Краев.

В края автогол на Давид Твито и попадение на Фернанд Майембо направиха ощепо-убедителна победата на домакините зарадост на феновете на "Блумфийд". Апоел е втори в класирането със 7 точки и е единственият тим без допуснат гол.

Лидер е Макаби (Тел Авив) с 9 точки. Снощи отборът, който беше елиминиран от ЦСКА в Лига Европа, срази с 4:1 като гост шампиона Апоел (Беер Шева). Йоан Стоянов не беше в групата на домакините.

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