Ерик тен Хаг предупреди, че Манчестър Юнайтед може да изпадне от Премиър лийг

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг изрази мнение, че опасността „червените дяволи“ да се разделят с мястото си в елита на Англия е напълно реална. 56-годишният нидерландски специалист остави противоречиви впечатления по време на своя престой на „Олд Трафорд“, макар че успя да спечели ФА Къп и Купата на Лигата.

Макар че 20-кратните шампиони стигнаха отново до участие в Шампионската лига под ръководството на Майкъл Карик, към момента те са опасно близо до зоната на изпадащите. Грандът от Манчестър не е напускал най-високото футболно ниво на Англия от 1974 година насам.

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

„Във Висшата лига подобен сценарий е напълно възможен, тъй като всички съперници са изключително силни. Всеки отбор има класен състав и качествен мениджър. Озовеш ли се в неблагоприятна позиция и влезеш ли в омагьосан кръг, нещата могат да станат много трудни“, сподели наставникът в интервю пред ESPN.

Тен Хаг направи и равносметка за постигнатото по време на управлението си начело на тима.

Манчестър Юнайтед с най-лошата си серия от 42 години насам

„Смятам, че се справихме отлично с Юнайтед, дори повече от добре. Трудно можеше да постигнем повече. Преди да поемем отбора, клубът нямаше отличие в продължение на шест години. Вижте какво е положението сега. Играхме шест пъти на „Уембли“, достигнахме два финала за ФА Къп, спечелихме два трофея и завършихме на трето място. Представянето ни беше много добро, а на моменти показвахме и чудесен футбол. Разбира се, имахме и тежки периоди, но във Висшата лига изпаднеш ли в криза, веднага възниква сериозен проблем“, допълни нидерландецът.

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

След загубата с 0:2 от Челси отборът на Манчестър Юнайтед заема 17-о място във временното класиране с актив от 7 точки – колкото има и намиращият се в зоната на изпадащите Кристъл Палас.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google