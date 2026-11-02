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Ерик тен Хаг предупреди, че Манчестър Юнайтед може да изпадне от Премиър лийг

  • 2 ное 2026 | 12:07
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Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг изрази мнение, че опасността „червените дяволи“ да се разделят с мястото си в елита на Англия е напълно реална. 56-годишният нидерландски специалист остави противоречиви впечатления по време на своя престой на „Олд Трафорд“, макар че успя да спечели ФА Къп и Купата на Лигата.

Макар че 20-кратните шампиони стигнаха отново до участие в Шампионската лига под ръководството на Майкъл Карик, към момента те са опасно близо до зоната на изпадащите. Грандът от Манчестър не е напускал най-високото футболно ниво на Англия от 1974 година насам.

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

„Във Висшата лига подобен сценарий е напълно възможен, тъй като всички съперници са изключително силни. Всеки отбор има класен състав и качествен мениджър. Озовеш ли се в неблагоприятна позиция и влезеш ли в омагьосан кръг, нещата могат да станат много трудни“, сподели наставникът в интервю пред ESPN.

Тен Хаг направи и равносметка за постигнатото по време на управлението си начело на тима.

Манчестър Юнайтед с най-лошата си серия от 42 години насам
Манчестър Юнайтед с най-лошата си серия от 42 години насам

„Смятам, че се справихме отлично с Юнайтед, дори повече от добре. Трудно можеше да постигнем повече. Преди да поемем отбора, клубът нямаше отличие в продължение на шест години. Вижте какво е положението сега. Играхме шест пъти на „Уембли“, достигнахме два финала за ФА Къп, спечелихме два трофея и завършихме на трето място. Представянето ни беше много добро, а на моменти показвахме и чудесен футбол. Разбира се, имахме и тежки периоди, но във Висшата лига изпаднеш ли в криза, веднага възниква сериозен проблем“, допълни нидерландецът.

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси
Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

След загубата с 0:2 от Челси отборът на Манчестър Юнайтед заема 17-о място във временното класиране с актив от 7 точки – колкото има и намиращият се в зоната на изпадащите Кристъл Палас.

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