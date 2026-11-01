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Манчестър Юнайтед с най-лошата си серия от 42 години насам

  • 1 ное 2026 | 10:02
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Майкъл Карик очаква да остане начело на Манчестър Юнайтед, въпреки че загубата с 0:2 от Челси затвърди най-лошата серия на клуба без победа за последните 42 години.

Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна
Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна

Манчестър Юнайтед се срина през второто полувреме на „Стамфорд Бридж“, след като Лисандро Мартинес беше изгонен за нарушение, довело до дузпа, която Коул Палмър реализира, за да подпечата победата на Челси. Преди това защитникът допусна грешка и при откриващия гол на Морган Роджърс, с което сложи край на един кошмарен следобед за „червените дяволи“.

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Отборът на Карик няма победа в последните си девет мача във всички турнири – най-дългата подобна серия от септември 1984 г. насам.

Въпреки това старши треньорът, за когото масово се очакваше да бъде уволнен след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут миналата неделя, смята, че ще продължи да води отбора и във вторнишкия двубой срещу Рома от Шампионската лига на „Олд Трафорд“.

Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед
Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

За първи път от сезон 1973/74, когато Манчестър Юнайтед за последно изпадна от елита, отборът не успява да спечели нито едно от първите си седем гостувания във всички турнири през дадена кампания.

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Снимки: Gettyimages

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