Манчестър Юнайтед с най-лошата си серия от 42 години насам

Майкъл Карик очаква да остане начело на Манчестър Юнайтед, въпреки че загубата с 0:2 от Челси затвърди най-лошата серия на клуба без победа за последните 42 години.

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Манчестър Юнайтед се срина през второто полувреме на „Стамфорд Бридж“, след като Лисандро Мартинес беше изгонен за нарушение, довело до дузпа, която Коул Палмър реализира, за да подпечата победата на Челси. Преди това защитникът допусна грешка и при откриващия гол на Морган Роджърс, с което сложи край на един кошмарен следобед за „червените дяволи“.

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Отборът на Карик няма победа в последните си девет мача във всички турнири – най-дългата подобна серия от септември 1984 г. насам.

Въпреки това старши треньорът, за когото масово се очакваше да бъде уволнен след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут миналата неделя, смята, че ще продължи да води отбора и във вторнишкия двубой срещу Рома от Шампионската лига на „Олд Трафорд“.

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За първи път от сезон 1973/74, когато Манчестър Юнайтед за последно изпадна от елита, отборът не успява да спечели нито едно от първите си седем гостувания във всички турнири през дадена кампания.

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Снимки: Gettyimages