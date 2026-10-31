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Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна

  • 31 окт 2026 | 17:57
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик призна, че червеният картон на Лисандро Мартинес е оказал огромно влияние върху развитието на двубоя, след който „червените дяволи“ не са успели да се върнат в мача. Наставникът остана разочарован от начина, по който отборът му е допуснал първия гол, но смята, че през първото полувреме неговите футболисти са се представили добре и дори са заслужавали да водят.

„През първото полувреме бяхме повече в мача. Имах чувството, че трябваше да сме напред в резултата. В крайна сметка обаче двубоят ни се изплъзна. Първият гол, който допуснахме, не беше добър от наша гледна точка. След него така и не успяхме да върнем срещата към начина, по който играхме преди почивката“, коментира Карик.

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Треньорът подчерта значението на изгонването на Лисандро Мартинес, което определи като ключов момент. „Това има огромно значение за мача. Много важен момент. Мисля, че това е напълно очевидно“, заяви той.Карик коментира и удара на Брайън Мбемо в напречната греда, който можеше да върне Манчестър Юнайтед в двубоя.

„Вероятно това обобщи всичко. Беше страхотен удар на Брайън в този момент. Щяхме отново да бъдем напълно в мача. Вярваш в играчите си, че ще вкарат и ще създадат положения. Брайън беше един от футболистите, които олицетвориха начина, по който се разви срещата“, обясни мениджърът.

Въпреки крайния резултат Карик остана доволен от представянето на отбора през първата част, като специално открои индивидуалната работа на футболистите, дисциплината и качеството на играта. „Бях доволен от отбора през първото полувреме, особено от индивидуалните представяния. Дисциплината, изпълнението на ролите и качеството на футбола бяха налице“, добави наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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