Челси 0:0 Манчестър Юнайтед

Челси и Манчестър Юнайтед играят при 0:0 в мач от деветия кръг на Премиър лийг. “Сините” показват колебливи изяви от началото на сезона, но въпреки това успяват да се задържат на петото място, което теоритично ще дава право на участие в Шампионската лига. От своя страна “червените дяволи” се представят изключително слабо и до момента имат едва една победа, което ги поставя чак на 16-ата позиция. Те са в серия от осем поредни двубоя без успех, но въпреки това през тази седмица ръководството на тима реши да гласува доверие на наставника на тима Майкъл Карик.

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо има проблеми със своя състав, тъй като не може да разчита на контузените Максенс Лакроа, Жоао Педро, Рийс Джеймс и Йорел Хато. Именно поради тази причина първи старт за сезона в Премиър лийг получава Естевао, който се присъединява към Морган Роджърс и Коул Палмър в атакуващата тройка на тима. Пеп Чавария се завръща в групата на тима, но Джордан Хендерсън не е в състава.

Your Blues. 👊 #CFC | #CHEMUN https://t.co/pAHw7rFOdT — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 31, 2026

Майкъл Карик връща сред титулярите Бруно Фернандеш. Капитанът на Манчестър Юнайтед бе оставен на скамейката при поражението от Борнемут преди седмица, след като критикува наставника след загубата от Комо. Португалецът заема позицията на номер десет в тима, а Юри Тилеманс сяда на пейката. Там и Коби Мейно, който лекуваше травма в последните седмици. Матеуш Куня стартира на мястото на Мейсън Маунт, а бившият играч на домакините сяда на пейката. Карик отново залага на Карлос Балеба и Андрей Сантош, който пристигна на “Олд Трафорд” именно от Челси през лятото. Лисандро Мартинес се завръща в игра и заема мястото на Ейдън Хевън, което води до ново пренареждане на отбраната - Лени Йоро ще играе като десен бек, а Диого Далот ще е отляво на отбраната.

🥊 In the red corner today... Come on United! 🔴⚪️⚫️ https://t.co/WMIwU7EgWC — Manchester United (@ManUtd) October 31, 2026

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Снимки: Gettyimages