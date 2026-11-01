Трябва да сте на около 60 години, за да помните последното изпадане на Манчестър Юнайтед

„Трябва да продължим напред и да печелим мачове. Толкова е просто“, заяви Майкъл Карик с характерния си премерен тон след загубата на Манчестър Юнайтед с 0:2 от Челси в събота.

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Карик веднъж е изпадал от Висшата лига като футболист – с Уест Хем в началото на състезателната си кариера. През сезон 2002/03 се смяташе, че „чуковете“ разполагат с прекалено добър отбор, за да изпаднат. Освен Карик в състава беше и вратарят на английския национален отбор Дейвид Джеймс. Джо Коул, Джърмейн Дефоу и Тревър Синклеър изиграха по над 40 мача във всички турнири.

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Въпреки това Уест Хем изпадна, след като завърши на 18-о място с 42 точки. Това продължава да бъде най-високият точков актив, с който отбор е изпадал от Висшата лига в сезон с 38 мача. За сравнение, ако Манчестър Юнайтед продължи да печели точки със сегашното си темпо – седем точки от девет срещи – отборът няма да достигне дори границата от 30 точки до края на сезона.

И така, наистина ли Манчестър Юнайтед е обречен да води битка за оцеляване? Трябва да сте на около 60 години, за да имате спомени от последното изпадане на Юнайтед. Според легендата бившият футболист на клуба Денис Лоу е изпратил „червените дяволи“ във Втора дивизия с дръзко попадение с пета, което дори не отпразнува, докато играеше за Манчестър Сити. Истината обаче е, че Юнайтед вече беше обречен под ръководството на тогавашния си мениджър Томи Дохърти.

Манчестър Юнайтед не е попадал в зоната на изпадащите след девет или повече изиграни кръга от ноември 1986 г. Тогава отборът спечели само една точка в първите два мача на сър Алекс Фъргюсън начело, след като той замени уволнения Рон Аткинсън. Оттогава най-ниското класиране на Юнайтед след поне девет изиграни кръга беше 17-ото място през сезон 1989/90. Сега отборът отново се намира на същата позиция, най-вече благодарение на неблагоприятните резултати на конкурентите му в останалите съботни срещи.

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Вече девет поредни мача във всички турнири отборът на Карик няма победа – най-лошата му серия от сезон 1988/89 насам. Единственият успех на Юнайтед във Висшата лига през настоящата кампания дойде през август, когато тимът направи обрат срещу Ипсуич у дома. Разбира се, привържениците на Юнайтед имат съвсем пресни спомени от това да виждат любимия си отбор в долната част на класирането. След 37 кръга през сезон 2024/25 тимът заемаше 16-о място под ръководството на Рубен Аморим. Важно е обаче да се уточни, че тогава Юнайтед имаше аванс от 14 точки пред намиращия се на 18-а позиция Лестър и в нито един момент от онази мъчителна кампания не беше реално застрашен от изпадане.

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Един от клубовете, които през последните години действително бяха изправени пред подобна опасност, е Тотнъм. Четири кръга преди края на миналия сезон лондончани заемаха 18-о място, на две точки зад Уест Хем. Следователно подобен сценарий е възможен, макар все още да изглежда малко вероятно клуб, чиито приходи за настоящия сезон се очаква да надхвърлят 700 милиона паунда, да завърши сред последните три отбора.

„Можете да гледате на ситуацията по този начин, но можете и да помислите колко бързо бихте могли да се изкачите в класирането, ако започнете да печелите футболни мачове“, отговори Карик, когато беше попитан дали неговите футболисти са готови за необходимата „промяна в мисленето“, за да се справят с настоящата ситуация. „Точно така трябва да подходим“, добави той.

Но както самият Карик призна, за да се спаси, Манчестър Юнайтед трябва да започне да печели мачове. Следващата среща на отбора е срещу Астън Вила на „Олд Трафорд“ на 8 ноември. Сред седемте двубоя след това предстоят гостувания на Ливърпул, Нюкасъл и Арсенал. Засега няма яснота около бъдещето на Карик, въпреки че преди съботната загуба очакванията бяха той да води отбора и във вторнишкия сблъсък с Рома от Шампионската лига.

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Юнайтед обаче се намира в непозната ситуация и никой не може да бъде напълно сигурен какво ще се случи оттук нататък. Ясно е, че много от футболистите трябва значително да подобрят представянето си. В срещата с Астън Вила Юнайтед ще бъде без един от тях – Лисандро Мартинес. Аржентинецът ще пропусне двубоя заради наказание след червения картон, който получи срещу Челси. Бившият съдия от финал на световно първенство Дарън Кан определи изгонването му като „необяснимо“ в коментар за BBC Sport.

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Дългосрочното бъдеще на Мартинес в клуба остава неясно, но е очевидно, че той не би могъл да напусне преди януари. Договорът му изтича през лятото, а честите му проблеми с контузии вече породиха въпроси дали си заслужава клубът да активира клаузата за удължаване на контракта му с още един сезон. След само девет изиграни мача вероятно е прекалено рано да се разглеждат подробно реалните последствия от евентуално изпадане на Манчестър Юнайтед. Финансовите измерения на подобен сценарий обаче дават сериозен повод за размисъл.

През май уважаваният блогър и анализатор на футболните финанси Пол Куин, известен като The Esk, изчисли, че ако Тотнъм изпадне, „абсолютната загуба на приходи“ за клуба би била между 197 и 235 милиона паунда. Като един от клубовете, които получават най-големи суми от телевизионни права във Висшата лига, Манчестър Юнайтед със сигурност не би могъл да компенсира подобни загуби чрез т.нар. „парашутни плащания“, отпускани на изпадналите от елита отбори.

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Изглежда малко вероятно много от футболистите в състава, ако изобщо има такива, да притежават клаузи в договорите си, предвиждащи намаляване на възнагражденията при изпадане. Макар Юнайтед да генерира огромни приходи от търговска дейност, не е известно до каква степен те биха били засегнати от договорни клаузи, които се активират при изпадане от Висшата лига. Освен това клубът има задължения в размер на 1,15 милиарда паунда. Те включват облигации, чиито условия бяха предоговорени през юни при по-висока лихва, револвираща кредитна линия и неизплатени суми по трансфери.

Манчестър Юнайтед също така се готви да започне консултации с привържениците, преди да изготви окончателните планове за нов стадион. Очаква се те да бъдат представени в края на 2027 г. или началото на 2028 г. По време на загубата от Челси на „Стамфорд Бридж“ феновете на Юнайтед отново скандираха против изграждането на нов стадион.

Ситуацията е сложна и макар да изглежда изключително малко вероятно най-мрачният сценарий да се превърне в реалност, самият факт, че Манчестър Юнайтед се намира в подобно положение, подчертава колко слабо е представянето на отбора.

Коментар на Саймън Стоун за bbc.com

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Снимки: Gettyimages