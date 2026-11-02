Солскяер: Имам недовършена работа в Манчестър Юнайтед, не виждате дявола в Карик

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед и клубна легенда Оле Гунар Солскяер заяви, че има недовършена работа в клуба. Норвежецът бе уволнен през ноември 2021 година, а сега се очаква неговият бивш съотборник Майкъл Карик също да бъде освободен по време на паузата за националните отбори по-късно през този месец.

Солскяер обаче подкрепи Карик, изразявайки мнението, че той притежава всичко необходимо, за да води “червените дяволи”.

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

“Майкъл притежава необходимото, за да движи този клуб напред. Не виждате дявола в него, но той го носи в себе си, както и аз. Толкова много си приличаме. Той е точният човек. Разбира клуба, разбира феновете и знае какво е необходимо.

Може би малцина са предполагали, че ще стана футболен треньор, и със сигурност не и мениджър на Манчестър Юнайтед. Вероятно е имало мнозина, които са мислели същото и за Майкъл Карик.

Чувствам, че имам недовършена работа. Разбира се, би било хубаво да имам възможност отново да водя отбора. Ако Майкъл се справя добре в продължение на десет години и реши да се оттегли, а те ме попитат дали мога да поема отбора за два месеца - разбира се, че няма да откажа. Бях в този клуб 18-19 години, така че той е част от семейството. Но това не е нещо, за което мисля в момента. Липсва ми, да. Можех да си представя да остана там завинаги, но животът продължава. Беше един много специален период”, заяви Карик.

53-годишният норвежец проведе разговори с ръководството на Юнайтед преди Карик да бъде назначен за временен наставник през януари. Последният се справи добре в първите месеци от своята работа и през май подписа двугодишен договор като постоянен мениджър.

Солскяер обясни: „Никой от нас не държеше на всяка цена да получи работата. Вероятно щяхме да се съгласим, ако ни бяха поканили. По онова време се обсъждаше вариантът за временен треньор до края на сезона. Когато разговарях с Юнайтед, похвалих и Майкъл. Казах им: „Ако изберете него, ще получите стойностен човек“. Той направи същото за мен. Проведох приятен разговор с Джейсън Уилкокс и Омар Берада. Не сме обсъждали продължителността на договора или нещо подобно. Предложих помощта си, ако е необходима, без да поставям никакви условия. Изказах мнението си за това какво е необходимо, за да продължи клубът напред. Проведохме един кратък разговор. Не е имало преговори. Връщането към миналото невинаги е нещо хубаво. Да, бях подготвил нещата, но не смятах, че това ще продължи по-дълго от лятото. Вероятно беше дошло време някой друг да опита.“

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