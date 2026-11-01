Мбемо видя позитив след поражението от Челси

Нападателят на Манчестър Юнайтед Браян Мбемо заяви след поражението с 0:2 от Челси, че между играчите в тима няма напрежение. Коментарът на камерунеца бе по повод червения картон на защитника Лисандро Мартинес, който бе гарниран и с дузпа в полза на Челси. Поражението пък удължи серията на Юнайтед без победа на девет мача във всички турнири - нещо, което не се бе случвало в последните 38 години. Мартинес пък бе човекът, който в началото на октомври публично критикува ръководството на клуба за липсата на достатъчно нови попълнения през лятото, което съвпадна с началото на лошата серия за тима.

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"Много сме разочаровани от този резултат, защото мисля, че направихме добър мач, особено през първото полувреме. Всичко изглеждаше добре - нагласата ни за мача, желанието ни. Усещах, че ще спечелим този мач", каза Мбемо. "Не можем да хвърляме вината върху един играч, защото ние сме едно цяло. Ако някой допусне грешка, ние трябва да го подкрепим. Когато някой се справя добре, тогава всички са заедно с него. Продължваме да си вярваме един на друг. С човек по-малко имаше раздразнение в нас. Но мисля, че като отбор направихме всичко, просто пропуснахме нашите шансове. Създаването на възможности е нещото, което можем да вземем като позитив от този мач", добави още нападателят.

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