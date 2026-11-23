От Ла Лига обявиха, че са станали жертва на кибератака, изтекли са данни на футболисти и фенове

Ла Лига стана жертва на кибератака, при която са били откраднати лични данни на футболни фенове, регистрирани в дигиталните платформи на испанската футболна централа и на някои клубове. Инцидентът е станал между 14 и 16 ноември, а от организацията потвърдиха, че са успели да овладеят атаката и да блокират извършителя.

От Ла Лига съобщиха, че екипите по сигурността са установили източника на нерегламентирания достъп и на 16 ноември са предприели необходимите мерки, за да спрат изтичането на информация. Все още се анализира активността в засегнатата платформа, за да бъде установен точният обхват на пробива и какви данни са били извлечени.

От организацията подчертаха, че атаката е засегнала единствено въпросната платформа и не е повлияла на останалите им системи или на провеждането на футболното първенство. Случаят вече е докладван на Испанската агенция за защита на данните, а Ла Лига е подала жалба до специализираното звено за киберпрестъпления към Националната полиция. Разследването продължава, като засегнатите клубове също са били уведомени.

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Снимки: Gettyimages