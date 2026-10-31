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Алонсо след победата над Манчестър Юнайтед: Зряло представяне

  • 31 окт 2026 | 18:42
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Мениджърът на Челси Чаби Алонсо остана доволен от представянето на отбора и смята, че лондончани са направили крачка напред в развитието си при победата с 2:0 над Манчестър Юнайтед. Наставникът определи успеха като резултат от зряло представяне, особено след почивката, когато футболистите му са успели да наложат контрол върху двубоя. Въпреки това испанецът подчерта, че очакванията му са много високи и тимът има още какво да подобрява.

„Доволни сме. Мачът имаше различни моменти. През първото полувреме двубоят беше равностоен и двата отбора създадоха малко положения. На почивката говорихме за това да запазим контрола и си казахме, че ще спечелим, ако задържаме топката. Това беше зряло представяне“, коментира Алонсо.

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„Аз съм много взискателен. Можем да играем по-добре. Правим крачка напред, но все още не знам колко далеч сме от целта. Очакванията ми са наистина високи. Сигурен съм, че през последните три месеца от сезона ще бъдем много по-добри“, добави испанецът.

Алонсо похвали и Естевао за представянето му, като заяви, че младият бразилец е заслужил предоставената му възможност. „Естевао се справи много добре. Радвам се за него. Той заслужи този шанс и възможността да се отплати за доверието. Със сигурност представянето му му дава още повече основания да дойде при мен и да каже: „Треньоре, искам да играя повече минути“, завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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