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Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

  • 1 ное 2026 | 13:44
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик няма да загуби работата си и след поражението от Челси, което е трето поред за отбора във всички турнири. Голяма част от феновете на "червените дяволи" и журналистите на Острова очакваха той да бъде уволнен още в началото на седмица, но след вътрешни разговори по високите етажи на клуба бе взето решение Карик да получи още време. Имаше някои спекулации, че загуба от Челси може да доведе до нова промяна, но това няма да е случи, защото според "Ди Атлетик" шефовете на Манчестър Юнайтед са се разбрали, че Карик няма да бъде уволнен преди паузата за национални отбори. Това означава, че англичанинът със сигурност ще води тима в мача с Рома от Шампионската лига във вторник, както и в домакинството срещу Астън Вила в края на седмицата.

Решено е: Карик получава още време
Решено е: Карик получава още време

Манчестър Юнайтед вече е в серия от девет поредни мача без победа във всички турнири, а в първенството отборът е над зоната на изпадащите само заради по-добрата си голова разлика от Кристъл Палас. Не е сигурно, че Карик ще остане на поста си, дори ако успее да запише победи над Рома и Астън Вила. По принцип треньорските рокади по време на паузи за националните отбори са често срещана практика, така че ръководството на Юнайтед може би просто отлага неизбежното.

Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна
Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна
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Снимки: Imago

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