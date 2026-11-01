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Напускането на Мартинес показва неразборията в съблекалнята на Ман Юнайтед

  • 1 ное 2026 | 14:39
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Експертът на “ББС” и бивш футболист Стивън Уорнък разкритикува остро Лисандро Мартинес за поведението му при червения картон, който защитникът на Манчестър Юнайтед получи при загубата с 0:2 от Челси на „Стамфорд Бридж“. Бившият играч на Ливърпул обърна внимание и на реакцията на съотборниците на аржентинеца, след като той напусна терена – според наблюденията му единствено Амад Диало е отишъл да го подкрепи, докато Майкъл Карик тотално игнорира бранителя. В ефира на "ББС" Уорнък изрази мнение, че подобно поведение е показателно за неразборията в съблекалнята на "червените дяволи".

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси
Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

Мартинес беше изгонен през второто полувреме, след като в рамките на около две - три минути успя да фаулира Морган Роджърс, а впоследствие при изпълнението на фала направи дузпа, удряйки Уесли Фофана в лицето. Червеният картон е поредният неприятен епизод в трудния период за Мартинес след завръщането му от контузия. Защитникът си отбеляза автогол срещу Фулъм, не успя да се справи с Доминик Соланке при късното изравняване на Тотнъм, а след това отново получи физически проблем. Сега той ще пропусне следващия мач на Манчестър Юнайтед срещу Астън Вила заради наказанието си. Поражението от Челси задълбочи кризата при „червените дяволи“, които вече са без победа в девет поредни срещи във всички турнири.

Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна
Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна
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Снимки: Gettyimages

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