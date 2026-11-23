Легендарен защитник на Интер назова проблема на Киву

Интер записа равенство 4:4 при гостуването си на Аталанта в Бергамо, въпреки че водеше с 2:0, 3:1 и 4:2, допускайки изравнителен гол в добавеното време. Треньорът Кристиан Киву отдаде случилото се на известно отпускане от страна на своите футболисти всеки път, когато повеждаха с два гола разлика. Бившият легендарен защитник на Интер Джузепе Бергоми обаче изтъкна и друг ключов аспект.

„Това са футболистите, с които разполагаш... Мхитарян винаги е полезен, на точното място е, покрива периметър, бяга и дава максимума. Барела, Сучич, Чалханоолу – всички те са отлични плеймейкъри, но когато се наложи да влязат в здрава битка... отстъпват чисто физически“, коментира Бергоми в ефира на Скай Спорт Италия.

Бившият италиански национал, който е на 62 години, отправи сериозни критики и към Джед Спенс – крайния бранител, привлечен от „нерадзурите“ през лятото от Тотнъм. Киву му гласува доверие като титуляр на десния фланг в постройка 3-5-2, но според Бергоми представянето му е било разочароващо.

„Вместо да изчисти топката, той се обърна с нея към собствената си врата. Оттам дойде корнерът за Аталанта, след който Де Кетеларе отбеляза за 2:3. Интер имаше пълен контрол, но сам върна Аталанта в двубоя. Когато се разигра тази ситуация, веднага се сетих за думите на Паоло Ди Канио за Спенс. Той каза, че е силен в атака, но изрично подчерта, че ще допуска грешки в защита“, допълни бившият италиански национал.

Киву: Разочарованието е огромно

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