На "Олд Трафорд" си харесали Фермин, но той не иска да мърда от Барса

Фермин Лопес, който вчера бе сред ключовите играчи на Барселона при изразителната победа над Алавес, е на едно от челните места в списъка на Манчестър Юнайтед за бъдещо подсилване на отбора. "Червените дяволи" от доста време имат интерес към испанския национал, а добрите му изяви от началото на сезона отново направиха темата актуална в каталунските медии.
След вчерашния двубой Фермин директно бе запитан за интереса от страна на 20-кратния шампион на Англия. Той обаче бе повече от категоричен в отговора си, който не бе в полза на "червените дяволи".
"Манчестър Юнайтед? Не обръщам внимание на такъв тип новини. Искам да остана тук, в Барса, възможно най-дълго. Надявам се да завърша кариерата си в този клуб и да се пенсионирам тук", заяви Фермин Лопес, който има шест гола и шест асистенции в 13 мача за Барселона от началото на сезона.
Снимки: Imago