Уейн Рууни разкритикува Бруно Фернандеш и Лисандро Мартинес: Държат се като егоистични бебета

Легендарният голмайстор на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни отправи остри критики към звездите на тима Бруно Фернандеш и Лисандро Мартинес, определяйки поведението им като проява на „егоистични бебета“. Повод за реакцията му станаха публичните изказвания на двамата срещу ръководството и старши треньора Майкъл Карик в момент, когато „червените дяволи“ са в серия от седем поредни мача без победа.

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40-годишният бивш нападател призова футболистите да „се погледнат в огледалото“, вместо да прехвърлят вината за кризата. Първи недоволството си изрази Мартинес след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига миналата седмица. Защитникът постави под съмнение амбициите на клубната управа, изтъквайки, че селекцията след третото място във Висшата лига през миналия сезон е била недостатъчна. След сериозен отзвук и разговори с ръководителите аржентинецът поднесе извинения.

Капитанът Бруно Фернандеш последва неговия пример след разгромната загуба с 1:4 от Комо, но този път критиките бяха насочени директно към тактическите решения на Майкъл Карик. 32-годишният португалец открито заяви, че треньорският щаб е избрал отборът да не прилага персонална преса и да оставя пространства, чакайки съперника.

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В подкаста „Юнайтед Стенд“ Рууни не спести разочарованието си от липсата на отговорност сред водещите фигури в състава:

„Това беше само началото. Видяхме го с Бруно, ще го видим и с други играчи, защото те отказват да поемат отговорност. Независимо дали казаното от Бруно е правилно, или грешно, ти трябва да носиш отговорност на терена и като част от отбора. Тези футболисти са егоисти. Не им пука за съотборниците, за мениджъра, за щаба или феновете – мислят само за себе си. Когато нещата не се развиват по техния начин, се държат като бебета, хвърлят играчките си от количката и търсят вината навсякъде другаде, но не и в себе си. Ако Мартинес и останалите се погледнат в огледалото, ще видят реалността – а тя показва, че представянето им просто не е достатъчно добро.“

Рекордьорът по голове за Манчестър Юнайтед посъветва бившия си съотборник Майкъл Карик да заеме твърда позиция, за да запази контрола върху съблекалнята, позовавайки се на собствения си треньорски опит в Бирмингам и Плимут:

„Преминал съм през четири треньорски поста и в два от тях – в Бирмингам и Плимут – бях в абсолютно същата ситуация. От дистанцията на времето мога да кажа едно: ако бях на мястото на Майкъл Карик, щях да изляза и да поведа битка. Време е да спре с ролята на доброто момче. Има моменти, в които трябва да защитиш играчите, но трябва да защитиш и себе си. В противен случай тези футболисти ще те завлекат на дъното и ти ще си този, който ще загуби работата си.“

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Рууни допълни, че съблекалнята на тима отдавна се нуждае от сериозна промяна и нови лица, за да се прекрати цикълът на безотговорност при поредна треньорска смяна.

В момента Манчестър Юнайтед заема незавидното 13-о място във временното класиране на Висшата лига с актив от едва 7 точки след първите си 7 двубоя.

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