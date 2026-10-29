Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Бившият аржентински нападател Карлос Тевес хвърли светлина върху причините за скандалния си трансфер от Манчестър Юнайтед в градския съперник Манчестър Сити през 2009 година. В разговор с бившия си съотборник Рио Фърдинанд южноамериканецът призна, че подписът с „гражданите“ е бил воден от желание за реванш заради неизпълнените обещания на сър Алекс Фъргюсън.

Тевес разкри, че още в началото на двугодишния му наем е имал категорична договорка с клуба за постоянен трансфер при силни изяви на терена, но всичко се е променило след идването в тима на Димитър Бербатов.

„Фърги ми каза лично: "Карлос, ще те купя и оставаш в Манчестър". Спомням си много добре този разговор преди предсезонната подготовка. Той ми каза: "Ще купя Бербатов, но ти не се тревожи – ще купя и теб и ще ти подготвим нов постоянен договор“, върна се назад аржентинецът.

🚨 Tevez: 'I had a great time at Man Utd but joined City for revenge' - Carlos Tevez says he joined Man City to get revenge on Man Utd - Made a permanent switch from West Ham to City in 2009 - Had scored 34 goals in 99 games during a two-year United loan spell - Says City "was like a revenge" because he "didn't get back what I gave" - Claims Sir Alex Ferguson promised to pay out his contract in Los Angeles - Says Ferguson had six months to keep his word but didn't - Believes he was benched to drive down his transfer value - Says that "hurt me the most" after giving his heart to United - Recalls fans chanting "Fergie, sign him up" during matches - Went on to score 73 goals in 148 games across four years at City — Football Culture (@CultFooty) October 28, 2026

Според него мениджърът на "червените дяволи" е разполагал с близо шест месеца, за да осъществи сделката, но вместо това ситуацията е поела в съвсем различна посока.

„Хората не разбират какво се случваше зад кулисите и какво си казахме с Фърги. Той имаше около половин година да удържи на думата си, но не го направи. Напротив, започна да ме оставя на пейката. В главата ми се оформи мисълта, че ме изолира умишлено, за да свали цената ми. Точно това ме нарани най-дълбоко“, обясни Тевес.

Carlos Tevez stays SILENT 🤫 Until he hears a front three better than Ronaldo, Rooney and Tevez! #MUFC #Tevez https://t.co/jowf6LLsz8 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 28, 2026

Аржентинецът подчерта, че се е почувствал предаден въпреки постигнатите успехи на "Олд Трафорд".

„Беше изключително тежко за мен, Рио, защото отдадох цялото си сърце на Юнайтед, а насреща не срещнах същото отношение. Спечелихме Шампионската лига, спечелихме и титлата. След всичко това доведоха друг футболист, за да намалят стойността ми. Първите месеци продължавах да се раздавам напълно, но след това вече не исках да знам нищо. Имах прекрасен период в Юнайтед, но трансферът ми в Сити беше отмъщение. Не получих обратно това, което дадох на клуба“, обобщи Тевес.

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Снимки: Gettyimages