Тотнъм, Арсенал или Челси - кои лондонски клубове се мразят най-много

В английската Висша лига участват 20 отбора, като два града са представени с по два клуба, а останалите имат само по един представител.

С едно изключение, разбира се — Лондон.

Челси и Тотнъм в голямо лондонско дерби на "Стамфорд Бридж"

През този сезон във Висшата лига има шест отбора от Лондон. В събота вечер Челси, който е базиран в западната част на столицата, приема Тотнъм Хотспър от северен Лондон. Това е едно от най-големите градски съперничества.

Но кои са най-ненавижданите съперници на всеки от лондонските клубове?

The Athletic помоли своите журналисти, които следят отблизо отделните отбори, да посочат трите най-големи градски съперника на всеки клуб и да обяснят причините за враждата.

Арсенал

Трите лондонски клуба, които феновете на Арсенал мразят най-много:

Тотнъм

Челси

Уест Хам

Защо?

Изглежда, че негативното отношение към Арсенал се е засилило в цяла Англия, откакто отборът се превърна в претендент за титлата под ръководството на Микел Артета. Съседите на клуба обаче изпитват подобни чувства независимо дали Арсенал се намира в успешен период.

Тотнъм Хотспър безспорно трябва да бъде на първо място в списъка. Двата клуба са разделени от едва около шест километра. Дербито на Северен Лондон оправдава огромните очаквания всеки сезон.

Вероятно най-силната неприязън между двата отбора беше в годините, когато те се бореха за местата, даващи право на участие в Шампионската лига. Но петте гола, които Еберечи Езе отбеляза в двата мача през миналия сезон, след като предпочете Арсенал пред Тотнъм, добавиха допълнителен заряд към съперничеството.

Враждата между Арсенал и Челси има по-нова история. Тя беше подхранена от огромните финансови възможности, които Роман Абрамович осигури на Челси през 2004 г. Възходът на сините съвпадна със спада във формата и резултатите на Арсенал, което породи сериозно огорчение в Северен Лондон.

В определен период изглеждаше, че Челси винаги ще доминира над Арсенал както на терена, така и извън него. Ситуацията обаче се промени при Артета.

„Омраза“ може би не е най-подходящата дума за отношението към Уест Хам. Двата клуба не са преки географски или спортни съперници, а напрежението между привържениците им се дължи предимно на конкретни обстоятелства.

Например отношението на част от феновете на Уест Хам към Деклан Райс след трансфера му в Арсенал направи срещите между двата отбора по-интересни, преди „чуковете“ да изпаднат в Чемпиъншип.

Като цяло, въпреки че през последните години Уест Хам поднесе повече изненади срещу Арсенал, истинската неприязън на привържениците на „артилеристите“ винаги ще бъде насочена към Тотнъм и Челси.

Мнението е на журналиста от The Athletic Арт де Роше

Брентфорд

Трите лондонски отбора, които феновете на Брентфорд мразят най-много:

Куинс Парк Рейнджърс

Фулъм

Челси

Защо?

Брентфорд, който бившият старши треньор Томас Франк с обич наричаше „автобусна спирка в Хаунслоу“, всъщност съвсем не е толкова провинциален и непретенциозен клуб, колкото подсказва това определение.

Тренировъчната база на отбора на „Джърси Роуд“ се намира в административните граници на район Хаунслоу, докато стадионът „Джитек“, открит през 2020 г., е разположен в престижна част на Западен Лондон.

На около шест километра източно се намира Куинс Парк Рейнджърс — в значително по-малко заможен район. Враждата между двата клуба има както географски, така и исторически корени.

През 1967 г., когато Брентфорд се състезава една дивизия под КПР и изпитва сериозни затруднения, между двата клуба се водят разговори за възможността КПР да поеме контрола над „Грифин Парк“ — стария стадион на Брентфорд. Подобна сделка е можела на практика да доведе до изчезването на клуба.

Предложението пропада заради гнева на привържениците.

Любопитно е, че когато двата отбора се срещат в Чемпиъншип през средата и втората половина на миналото десетилетие, Брентфорд има отлично представяне: осем победи, едно равенство и само три успеха за КПР.

Изкачването на Брентфорд във футболната йерархия на Англия, докато КПР остава в застой, означава, че съперничеството с Фулъм вече е по-често и по-сериозно. Именно това развитие позволява и Челси да бъде разглеждан като съперник.

Стадионът на Фулъм „Крейвън Котидж“ се намира на около осем километра по̀ на изток по поречието на Темза. Двата отбора изиграха редица интересни срещи както в Чемпиъншип, така и във Висшата лига.

Те са били в една и съща дивизия в 10 от последните 13 сезона, включително в елита на английския футбол през последните пет години.

Всичко това се случи, след като Фулъм победи Брентфорд на „Уембли“ във финала на плейофите за влизане във Висшата лига през сезон 2019/20.

Мнението е на журналиста от The Athletic Лиъм Тарм

Челси

Трите лондонски отбора, които феновете на Челси мразят най-много:

Тотнъм

Арсенал

Уест Хам

Защо?

Още преди шест години The Athletic подробно обясни защо Тотнъм е смятан за най-големия враг на Челси. Оттогава нищо не се е променило. Разговорите с привърженици, които следят клуба от десетилетия, показват, че дълбоката неприязън към Тотнъм започва през 60-те години на миналия век.

Фактът, че популярни бивши футболисти на Челси като Джими Грийвс и Тери Венейбълс преминават в Тотнъм, със сигурност не помага за подобряването на отношенията. Същото важи и за загубата на Челси от Тотнъм през 1967 г. в първия финал за Купата на Англия, противопоставил два лондонски отбора. В онзи ден има и сблъсъци между привържениците на двата клуба извън „Уембли“.

Оттогава враждата само се задълбочава и вече се предава от поколение на поколение. Да станеш фен на Челси означава да приемеш едно основно правило: „Мразим Тотнъм“. Това се чува ясно, когато хиляди привърженици скандират тези думи на „Стамфорд Бридж“, докато звучи традиционната мелодия преди мачовете — The Liquidator.

Съперничеството на Челси с Арсенал се засили през последните 30 години, тъй като двата клуба започнаха все по-често да се борят за трофеи. Но подобно на двубоите срещу Тотнъм, срещите с Уест Хам също преминават в изключително напрегната атмосфера, независимо от моментната форма на двата отбора.

Това е сблъсък между Западен и Източен Лондон. В миналото дербито беше известно като „Дербито на Дистрикт лайн“, когато Уест Хам все още играеше на „Ъптън Парк“. Причината е, че двата стадиона бяха свързани чрез една и съща линия на лондонското метро.

Милуол също би могъл да присъства в класацията на някои от по-възрастните привърженици на Челси, но липсата на преки двубои между двата клуба неизбежно е отслабила съперничеството.

Мнението е на журналиста от The Athletic Саймън Джонсън

Кристъл Палас

Трите лондонски отбора, които феновете на Кристъл Палас мразят най-много:

Милуол

Чарлтън

Уест Хам

Защо?

В действителност от тези три клуба феновете на Кристъл Палас изпитват истински силна неприязън единствено към Милуол. Съперничеството между Милуол и Палас е значително по-ожесточено. По време на двубоя за Купата на Англия през 2022 г., който беше първият между двата отбора от девет години, привърженици на Милуол хвърляха предмети към терена по посока на празнуващите футболисти на Палас и изпълняваха обидни песни.

Близкото географско разположение на двата клуба и взаимните представи на феновете им един за друг подхранват враждата. С Чарлтън също съществува известно съперничество, но то никога не е било особено силно. Дори редките срещи между двата отбора не са успели да го направят по-ожесточено.

Празненствата на Чарлтън след изпадането на Палас от Висшата лига през 2004 г., както и назначаването на Иън Дауи за мениджър на Чарлтън през 2006 г., след като напусна Палас, за кратко добавиха напрежение към местното дерби.

След завръщането на Кристъл Палас във Висшата лига през 2013 г. обаче почти нищо не е подхранвало това съперничество.

Между Палас и Уест Хам има съвсем малко напрежение и със сигурност не може да се говори за истинска вражда или омраза. Затова Уест Хам заема последното място в този списък.

През 2003 г. Палас победи Уест Хам във финала на плейофите на тогавашната Първа дивизия, днес известна като Чемпиъншип.

По-честите им срещи във Висшата лига през последните години ги превърнаха в лондонски съперници на ниво Премиър лийг, но с това на практика се изчерпва всичко.

Мнението е на журналиста от The Athletic Мат Ууснам

Фулъм

Трите лондонски отбора, които феновете на Фулъм мразят най-много:

Челси

Брентфорд

Куинс Парк Рейнджърс

Защо?

„Омраза“ е дума, която рядко се свързва с Фулъм, но не бива да има съмнение — дербитата на Западен Лондон означават много повече за привържениците на клуба. Ако бяхте задали този въпрос преди седем години, трудно щяхте да намерите фен на Фулъм, който да посочи Брентфорд като основния съперник на отбора.

Богат, успешен и разположен буквално в лондонския район Хамърсмит и Фулъм, Челси винаги е бил лесен обект на неприязън от страна на привържениците на Фулъм.

В продължение на десетилетия Челси беше и почти невъзможен за побеждаване съперник. Трите победи на Фулъм през последните четири години обаче внесоха известен баланс и придадоха ново измерение на съперничеството.

През второто десетилетие на века преминаването на мениджъра Марк Хюз в КПР, мотивирано от неговите „амбиции“, допълнително нажежи отношенията между двата клуба. Но доминацията на Фулъм, изразяваща се в 14 победи от 19 мача, постепенно намали напрежението и усещането за неизвестност в това съперничество.

Футболните вражди се изграждат върху спомените за минали конфликти и страха, че съперникът може да те измести в бъдеще. След финала на плейофите в Чемпиъншип през 2020 г. Брентфорд олицетворява и двете заплахи за Фулъм.

Тогава два гола на Джо Брайън в продълженията на „Уембли“ осигуриха промоцията на Фулъм във Висшата лига.

Последвалият възход на Брентфорд обаче на моменти оставяше впечатлението, че Фулъм вече е едва третата сила във Висшата лига от тази част на Лондон.

Челси може би е отборът, срещу който привържениците на Фулъм изпитват най-голямо удоволствие от победите.

Но Брентфорд е съперникът, срещу който най-много мразят да губят.

Мнението е на журналиста от The Athletic Джъстин Гътри

Тотнъм

Трите лондонски отбора, които феновете на Тотнъм мразят най-много:

Арсенал

Челси

Уест Хам

Защо?

Колкото и ожесточено да е съперничеството с Челси, дербито на Северен Лондон срещу Арсенал безспорно трябва да заема първото място. Това е едно от най-яростните и исторически значими местни съперничества в английския футбол. Причината не е само в близкото разположение на двата отбора, чиито стадиони са на около шест километра един от друг.

Корените на враждата са още през 1913 г., когато Арсенал се премества в Северен Лондон, след като първоначално е основан в Уулуич, в югоизточната част на столицата. По този начин клубът навлиза в територия, която дотогава е смятана за принадлежаща на Тотнъм и Клаптън Ориент.

Оттогава сянката на Арсенал често тегне над Тотнъм.

Един от най-болезнените моменти за привържениците на „шпорите“ настъпва през 2001 г., когато капитанът на отбора Сол Кембъл преминава в Арсенал като свободен агент.

Но съперничеството между Тотнъм и Челси има свой собствен, особен характер.

Въпреки че двата клуба не са особено близо един до друг географски — разстоянието между тях би означавало доста дълга разходка пеша — двубоите им винаги са били изпълнени с напрежение.

Създава се усещането, че тези срещи носят специфична драматичност и че в тях може да се случи абсолютно всичко.

Фактът, че през последните години толкова много мениджъри са работили и в двата клуба, също говори достатъчно за отношенията между тях.

И накрая идва Уест Хам.

Това съперничество може би е донякъде неравностойно по отношение на силата на чувствата от двете страни, но винаги е съпроводено със сериозно напрежение.

След няколко по-спокойни години през миналия сезон враждата придоби ново измерение, когато двата отбора се оказаха въвлечени в битката за оцеляване във Висшата лига.

В крайна сметка победител от тази битка излезе Тотнъм.

Мнението е на журналиста от The Athletic Джак Пит-Брук

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Снимки: Gettyimages