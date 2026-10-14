Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес отправи сериозни критики към управлението на клуба след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Аржентинският бранител насочи недоволството си най-вече към техническия директор на „червените дяволи“ Джейсън Уилкокс заради липсата на достатъчно нови попълнения.

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„Ако трябва да бъда честен, очаквах повече. Надявах се на по-сериозни инвестиции в състава през лятото и привличането на повече играчи, за да можем да се съревноваваме на най-високо ниво“, заяви Мартинес.

28-годишният футболист не скри разочарованието си от късата скамейка и подчерта, че отборът се нуждае от по-голяма дълбочина, за да бъде конкурентоспособен в големите европейски мачове.

„Очаквам повече от нашия технически директор. Ние, футболистите, също трябва да даваме повече от себе си, но е от ключово значение да разполагаме с достатъчно солиден състав за подобни вечери“, каза още Мартинес.

Мартинес допълни, че фокусът при неуспехи не трябва да пада единствено върху треньорите и състезателите.

„Много е лесно вината да се хвърля върху мениджъра или играчите, но е нужно да се погледнат и останалите структури в клуба. Сменяме треньори непрекъснато, но какво се случва с другите звена? Няма да кажа нищо повече“, завърши аржентинецът.

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