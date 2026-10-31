Челси едва ли ще покаже милост към ранения Ман Юнайтед

В събота, 31 октомври 2026 г. от 14:30 часа, Челси приема Манчестър Юнайтед на своя стадион "Стамфорд Бридж". Двубоят е част от 9-ия кръг на английската Премиър лийг, а главен съдия на срещата ще бъде Питър Банкс. Това съперничество традиционно е сред най-големите и знакови исторически дербита в английския футбол, противопоставящо два от най-успешните клуба в страната.

Мачът носи огромна тежест и за двата състава, които се борят за ключови точки в първенството. В последните пет директни сблъсъка между двата тима силите са абсолютно изравнени: Челси записа 2 победи, Манчестър Юнайтед също взе 2 победи, а 1 двубой завърши наравно.

През април 2024 г. Челси спечели драматично у дома с 4:3, а през ноември 2024 г. двата тима завършиха 1:1 на "Олд Трафорд". През май 2025 г. лондончани надделяха с 1:0 на "Стамфорд Бридж". Последваха обаче две поредни победи за "червените дяволи" - 2:1 в Манчестър през септември 2025 г. и 1:0 като гост на "Стамфорд Бридж" през април 2026 г.

Формата на водения от Чаби Алонсо тим претърпя колебания в последните мачове. Хронологично, серията от последните пет двубоя на лондончани започна с поражение с 0:3 от Брентфорд на 18 септември в първенството. На 10 октомври Челси записа убедителна домашна победа с 5:1 срещу Борнемут, а на 17 октомври спечели и гостуването си на Евертън с 2:0. След това обаче последва домакинска загуба с 0:2 от Тотнъм в Премиър лийг на 24 октомври. В последния си мач от Карабао Къп на 28 октомври "сините" завършиха 1:1 в редовното време срещу Ливърпул на "Анфийлд", но отпаднаха след 5:6 при дузпите.

Ситуацията в Манчестър Юнайтед е изключително критична, а позицията на мениджъра Майкъл Карик виси на косъм след поредица от разочароващи резултати. Тимът няма победа в последните си пет мача във всички турнири. Лошата серия за Юнайтед започна на 10 октомври с равенство 1:1 у дома срещу Тотнъм в първенството. На 13 октомври последва загуба с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а на 18 октомври тимът завърши 1:1 срещу Лийдс в Премиър лийг. На 21 октомври последва ново поражение в Шампионската лига – 1:4 при гостуването на Комо, а в последния кръг от първенството на 25 октомври "червените дяволи" загубиха катастрофално у дома от Борнемут с 0:3.

Сблъсъкът противопоставя двама добре познати бивши полузащитници на треньорските скамейки – Чаби Алонсо начело на домакините и Майкъл Карик начело на гостите. И двата тима разчитат на млади състави, като за Челси се очаква да действа в схема 3-4-2-1, докато Манчестър Юнайтед вероятно ще заложи на 4-2-3-1.

Домакините от Челси имат сериозни проблеми с контузени състезатели. Извън сметките поради контузии са вратарят Емилиано Мартинес, защитникът Рийс Джеймс и нападателят Жоао Педро.

Лагерът на Манчестър Юнайтед също е сериозно отслабен от медицински проблеми. Поради контузии срещата пропускат Патрик Доргу, Люк Шоу, Мануел Угарте и Бенямин Шешко.

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