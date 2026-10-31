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Крумовград продължава без грешка

  • 31 окт 2026 | 17:11
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Крумовград продължава без грешка

ФК Крумовград спечели с 4:0 домакинството си на ОФК Хасково от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Така тимът записа 13 победи от 13 мача в шампионата.

Красимир Тодоров изведе родопчани напред в резултата, а Иван Узунов покачи на 2:0 преди почивката.

След нея паднаха още два гола за домакините – Станислав Маламов покачи на 3:0, а Октай Юсеин оформи крайния резултат.

В следващия кръг Крумовград е гост на Розова долина (Казанлък) в събота, 7-ми ноември, от 14:30 часа.

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