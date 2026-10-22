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Танчо Калпаков: Бързо приключихме

  • 22 окт 2026 | 08:20
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Танчо Калпаков: Бързо приключихме

В Крумовград, едноименния тим разгроми Локомотив II (Пловдив) с 6:0 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Крумовград вкара шест на Локо II (Пловдив)
ФК Крумовград вкара шест на Локо II (Пловдив)

Танчо Калпаков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Мачът се разви бързо в наша полза. Съперникът е млад отбор, не са никак лоши, но като им вкараш ранен гол, спират. Има доста добра треньорска работа при тях, знаят какво правят, но още в началото им вкарахме три гола, а до края на първото полувреме – пет и всичко приключи“.

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