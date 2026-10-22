Танчо Калпаков: Бързо приключихме

В Крумовград, едноименния тим разгроми Локомотив II (Пловдив) с 6:0 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Крумовград вкара шест на Локо II (Пловдив)

Танчо Калпаков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Мачът се разви бързо в наша полза. Съперникът е млад отбор, не са никак лоши, но като им вкараш ранен гол, спират. Има доста добра треньорска работа при тях, знаят какво правят, но още в началото им вкарахме три гола, а до края на първото полувреме – пет и всичко приключи“.

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