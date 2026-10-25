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Николай Жечев: Ние допуснахме грешки и не търсим оправдания

  • 25 окт 2026 | 09:07
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Николай Жечев: Ние допуснахме грешки и не търсим оправдания

ФК Ямбол загуби домакинството си на лидера Крумовград с 2:3, но изигра силен мач и се представи повече от достойно срещу гостуващия тим. Ето какво каза след края на мача старши треньорът на домакините Николай Жечев.

„На първо място искам да поздравя моите футболисти. Защото днес те показаха, че по нищо не отстъпват на солидния отбор на Крумовград, който всички знаем с колко предимства и финансови средства разполага. Поведохме два пъти в резултата, играчите ми се бореха и надиграваха гостите. Загубихме злощастно, за което ние имаме вина. Защото допуснахме наши грешки, върху които ще работим“, коментира Жечев пред официалния сайт на ФК Ямбол.

„Самият факт, че десет минути след мача момчетата стояха и не обелваха дума, бяха разочаровани от поражението, защото наистина заслужавахме нещо повече от този двубой, говори достатъчно. Всички се раздадоха днес и мога само да ги поздравя“, добави наставникът.

Николай Жечев: Срещу лидера не може да е леко
Николай Жечев: Срещу лидера не може да е леко

„Горчилката обаче остава и няма как да я подминем. В 20-ата минута съдията дава фаул за нас, от който Иван Тошев откри резултата. Нарушението е брутално и е за чист червен картон. Но картонът се спестява. Защо?! Ако тази ситуация беше в обратната посока, нали знаете какво щеше да последва. Гол преднина и червен картон могат да променят коренно хода на мача“, каза още треньорът на ямболии.

„И не само този факт ме натъжава, а това, че гостите се ползват със съдийски комфорт. Няма какво да го крием, това е ясно. Още веднъж казвам – ние допуснахме нашите си грешки за головете, особено за третия, но нека отсъжданията бъдат справедливи и с еднакъв аршин. Защото в противен случай няма смисъл да излизаме на терена и да се опитваме да покажем това, което можем“, разочарован бе Жечев.

„В крайна сметка мачът е минал, няма какво да направим! Поздравления за моите футболисти. Загубихме, но аз се гордея с тях“, завърши треньорът.

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