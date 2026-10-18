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Калпаков: Единственото хубаво е, че бихме

  • 18 окт 2026 | 11:36
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Калпаков: Единственото хубаво е, че бихме

В Крумовград, едноименния тим мачка Загорец (Нова Загора) за 2:1 и продължава с пълен точков актив, печелейки досега всичките си десет мача. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград с десет от десет
Крумовград с десет от десет

Танчо Калпаков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Положителното от този двубой е победата. Дано са моментни тези срещи, защото сме колебливи напоследък и това не ми харесва. Допуснахме гол с първото положение, после имаха и още една ситуация. Трябва да се влагаме малко повече. Не са ни били достатъчно добри ударите явно, но и вратаря им изкара някои наистина опасни ситуации“.

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