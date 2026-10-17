Крумовград с десет от десет

В Крумовград, едноименния тим мачка Загорец (Нова Загора) за 2:1 и продължава с пълен точков актив, печелейки досега всичките си десет мача. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Футболистите на Танчо Калпаков налитаха от всички страни към вратата на гостите. На нея обаче отлични намеси направи Димитър Митев. Мариян Тонев даде преднина на Загорец, десетина минути след началото. Секунди преди почивката, Димитър Пиргов изравни. Димо Бакалов вкара победния гол за лидера в средата на втората част.

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