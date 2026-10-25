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Танчо Калпаков: Можем да поздравим момчетата за характера, който показаха

  • 25 окт 2026 | 09:57
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Танчо Калпаков: Можем да поздравим момчетата за характера, който показаха

Старши треньорът на ФК Крумовград Танчо Калпаков коментира днешния успех на тима с 3:2 на гости на ФК Ямбол.

„Стана интересен мач, имаше динамика поне от наша страна и изпуснахме доста положения. През първото полувреме ни хванаха на две контраатаки, но през втората част ги надиграхме и то доста убедително“, каза Калпаков.

Тимът изоставаше на два пъти, но в крайна сметка продължава без грешка и след дванадесетия си мач в шампионата.

„Имаше много емоции, но успяхме да спечелим, въпреки че изоставахме на два пъти. Можем да поздравим момчетата за характера, който показаха“, добави наставникът на „златотърсачите“.

Грешките на преследващите Марица (Милево) и Спартак (Пловдив) позволиха на Крумовград да се откъсне на 8 точки пред втория и 9 пред третия в класирането.

„За нас е важно ние да печелим и отборът да върви нагоре. Това, че противниците губят, е само бонус“, завърши Танчо Калпаков.

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