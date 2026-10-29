Танчо Калпаков: Хасково е от водещите отбори, но ние вярваме в качествата на нашия отбор

ФК Крумовград приема ОФК Хасково в регионален сблъсък от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. След 12 успеха от 12 срещи родопчани са първи с аванс от 8 точки пред втория Марица (Милево). Съперникът е пети с 22 пункта.

„Като класиране и резултати можем да заключим, че Хасково е от водещите отбори, тъй като е мина повече от по-голямата част от полусезона. Както във всеки мач, трябва да се отнесем сериозно и с необходимото уважение към съперника. Гледаме ние да покажем възможностите си, да сме отговорни и да влезем сериозно в двубоя. Следваме си целта и вярваме в качествата на нашия отбор“, сподели наставникът на „златотърсачите“ Танчо Калпаков.

Днес тимът направо възстановителна тренировка, а след утрешното занимание пътува за Крумовград.

„Надявам се, че ще покажем една добра игра и ще зарадваме феновете“, добави Калпаков.

В миналия кръг тимът имаше затруднения във визитата на шестия в подреждането ФК Ямбол.

„Важното е да побеждаваме. Ще треперим отвън, ако е нужно, но важното е всичко да свърши нормално“, завърши Танчо Калпаков.

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