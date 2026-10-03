Калпаков: Отстъпихме физически

Наставникът на Крумовград Танчо Калпаков съжали, че тимът му не успя да елиминира Спартак (Плевен) от турнира за Купата на България.

„Най-тежкото е, че загубихме. Знаем, че сме добър отбор, но искахме да си сверим часовниците срещу отбор от професионалния футбол. Искахме с отстраняването на Спартак да докараме най-добрия отбор в България. В по-големи етапи от мача нещата се получаваха. Имахме шансове за втори гол. Отстъпихме физически. Искам да поздравя момчетата за тяхната отдаденост. Всяко едно отрицателно нещо води до нещо положително. Никога не сме искали да загубим мач. И срещу Левски щяхме да излезем с идеята да извлечем максимума. Положителните резултати дават положителна атмосфера. Дано тя се запази при нас след това поражение. Можеше да победим днес. Това е грешка на растежа. Имаме много млади играчи“.

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