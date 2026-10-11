Танчо Калпаков: Мачът се забравя утре, помни се само резултатът

Старши треньорът на ФК Крумовград Танчо Калпаков сподели мнението си за срещата със Созопол, в която родопчани записаха девета победа от девет мача в шампионата.

"Получи се много тежък мач за нас. Изнерви се доста заради някои отсъждания. И двата отбора имахме претенции за дадени ситуации към главния рефер. Вкарахме по един гол в края на двете полувремена. Трябва да преминем през тежки сблъсъци. Важното е, че се взеха трите точки. Мачът се забравя утре, помни се само резултатът.“, каза Калпаков след поредния триумф.

Крумовград продължава да е лидер в първенството с 3 точки аванс пред втория Спартак (Пловдив).

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