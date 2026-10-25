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Трудно, но Крумовград задържа перфектния си актив и след визитата в Ямбол

  • 25 окт 2026 | 09:59
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Трудно, но Крумовград задържа перфектния си актив и след визитата в Ямбол

ФК Крумовград спечели с 3:2 като гост на ФК Ямбол в двубой от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

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С трудна, но сладка победа тимът запазва пълния си актив от точки, който вече набъбна на 36. През първата част паднаха цели четири гола на градския стадион в Ямбол, като домакините повеждаха на два пъти, но „златотърсачите“ успяха да възстановят равенството. Иван Тошев откри с гол от пряк свободен удар в 20-ата минута.

В 32-ата Димитър Пиргов изравни, но след още 8 Георги Чолаков отново изведе напред ямболлии. В последната минута на първата част отново Пиргов се озова на точното място, за да възстанови паритета.

През втората част Красимир Тодоров отбеляза победеният гол за крумовградчани. В следващия кръг Крумовград приема ОФК Хасково в събота, 31-ви октомври, от 14:30 часа.

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