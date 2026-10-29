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Билети от 15 до 25 евро за националния отбор в Пловдив

  • 29 окт 2026 | 11:47
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Българският футболен съюз пусна от днес в онлайн продажба билетите за последния домакински мач на България от настоящото издание на турнира Лига на нациите. Двубоят срещу Исландия е в петък, 13 ноември, на стадион “Христо Ботев" в Пловдив от 21:45 часа.

Цената им е от 15 до 25 евро в зависимост от сектора на стадиона.

За деца до 7-годишна възраст входът за двубоя ще бъде свободен. Напомняме, че достъпът на непълнолетни лица ще става само с декларация за придружител, предупредиха от футболната ни централа.

В деня преди мача с Исландия (четвъртък, 12 ноември) билети ще се продават и на билетните каси на стадиона, които ще работят от 10:00 до 19:00 ч. В деня на срещата (13 ноември) касите ще са отворени от 10:00 ч. до края на първото полувреме.

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