Благо Георгиев за националите: Защо тези момчета не си повярват, че могат?

Бившият български национал Благой Георгиев коментира представянето на "лъвовете" в първите четири мача от Лигата на нациите. Той разкри, че му е мъчно да гледа представителния отбор и отправи призив към феновете да не хулят родните футболисти.

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"Много време съм бил в националния отбор и ми е мъчно да го гледам. Защо тези момчета не си повярват, че могат? Какво е виновен Боби Михайлов? Направил е база, създал е условия. Там вече са треньорите и футболистите. Много голям проблем са треньорите в школите. Вече всеки може да стане треньор. Ти си пикльо на 20 години и тренираш деца. Ти никога не си играл футбол, въпреки че не казвам, че трябва да си играл, за да си треньор. Треньорите нямат търпение тренировката да свърши. Много е объркано всичко. Задължително държавата трябва да се намеси в спорта. Толкова школи са се навъдили…

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Имаме добри футболисти и не трябва постоянно да ги хулим. Малко от малко да им дадем мотивация. Трябва да си повярват. Нас, като ни хулеха, когато правихме по 20-30 точки… Всички станаха футболисти и разбирачи. Това ли ти е мъжкото в теб? Да излезеш и да ги обиждаш?

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Трябва да видим как сме с финансите, за да вземем добър треньор. Не трябва да взимаме треньор, само защото е чужденец. И в България има кадърни треньори. Трябва да дойде някой, който разбира манталитета на българина. Треньорът трябва да бъде мотиватор. Ето, Рибарски дойде, нареди ги и им каза няколко думи. Започнаха да играят. Няма футболист, който да е изпъкнал, за да получи наградата "Футболист на годината". Освен Илия Груев нямаме футболист, който да играе на толкова високо ниво. Аз тренирах на пясък и сгурия. Не съм тренирал на трева, както е сега. Ние сме нямали топла вода, къпахме се със студена. Сега всички са разнежени. Аз с едни бутонки съм играл с години, а моят син иска на три месеца нови обувки", заяви Георгиев в "Гостът на Sportal.bg".

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