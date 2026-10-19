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Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
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Националите Атанас Илиев и Георги Русев бяха гости в студиото на Sportal.bg, Двамата разказаха за последните мачове на националния отбор, както и за играта в клубния им ЦСКА 1948. Те също така разказаха впечатленията си за престоите си в чужбина.

Атанас Илиев с коментар за гола си срещу Люксембург пред международно издание
Атанас Илиев с коментар за гола си срещу Люксембург пред международно издание

“Опитните хора в националния трябва да направим така, че да вдигнем другите момчета и да покажем това, което показахме с Люксембург и да зарадваме феновете. С Исландия и Люксембург стояхме добре особено втория мач. В първия при 0:0 аз изпуснах една ситуация, която ако я бях вкарал, можеше да е друго. Като ти тръгне играта и като е изнесен по-напред отборът, се чувстваш по-уверен и се получават по-лесно нещата”, започна Илиев.

10 "Гостът на Sportal.bg" с Атанас Илиев и Георги Русев

“Отдаваме заслуженото на всеки противник, но когато стъпим на терена всичко приключва. Мисля, че в мачовете с Панатинайкос в Европа не се видя някаква голяма разлика между нас и тях”, коментира нападателят изминалите мачове на “червените” с гръцкия гранд.

“В Пловдив съм играл много на Коматево, но на Колежа все още не съм и с националния отбор. На националния стадион идват доста хора, когато играем с топ отборите. На останалите не толкова и не отдават значение с кого играем, защото знаят какво се случва и накрая си тръгват разочаровани”.

“Когато бях в Асколи в отбора играеха легенди на Серия “А”. Всички отбори бяха равностойни. Имах голяма конкуренция. Там футболът е начин на живот”, каза Илиев.

Целия пространен разговор можете да гледате във видеото.

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