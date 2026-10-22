Благой Георгиев: Не трябва да правим грешката на Италия с бетинг спонсорите

Бившият национал на България – Благой Георгиев, сподели вижданията си предложението рекламата на хазарт в страната да бъде забранена. Според Георгиев това ще има обратен ефект и ще удари по спорта, а много хора ще загубят работните си места.

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„Надявам се нашите управници да се вразумят. Футболът и спортът ще пострадат. Хазартните компании са в основната. Това са големи компании и много хора ще загубят работата си. Аз си говорих с много специалисти. Защо трябва да правим грешките на държави, които вече са го правили?".

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"Ако забраниш рекламите на хазарта, отваряш вратите на сивия сектор. Аз и ти решаваме да правим бетинг компания без регулации. Моето дете решава да играе и няма как да му забраниш. Трябва да се помисли за регулации. В сивия сектор можеш да правиш каквото си поискаш. Ти ако си алкохолик, ще си останеш алкохолик без реклама на алкохол. Сигурно ще получа много нападки. Хазартните компании дават за спорта“, коментира Благой Георгиев за Sportal.bg.

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