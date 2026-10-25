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Отиде си един от помощниците на Кръстаич в националния ни отбор

  • 25 окт 2026 | 18:12
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Отиде си един от помощниците на Кръстаич в националния ни отбор

Бившият треньор на вратарите в националния отбор на България Дарко Божович почина на 48-годишна възраст след продължително тежко заболяване. Черногорският специалист беше част от щаба на Младен Кръстаич по време на престоя на сръбския наставник начело на "лъвовете".

10 БФС представя Младен Кръстаич като селекционер на България

Божович пристигна у нас през юли 2022 година, когато Кръстаич беше назначен за национален селекционер. Другите членове на треньорския щаб бяха Стефан Янкович, Неманя Милинчич и бившият български национал Иван Иванов.

10 БФС представя Младен Кръстаич като селекционер на България

Черногорецът работи с националния отбор в периода 2022–2023 година, като остана в екипа на Кръстаич до раздялата на сръбския специалист с Българския футболен съюз през октомври 2023 година.

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