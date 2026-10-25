Отиде си един от помощниците на Кръстаич в националния ни отбор

Бившият треньор на вратарите в националния отбор на България Дарко Божович почина на 48-годишна възраст след продължително тежко заболяване. Черногорският специалист беше част от щаба на Младен Кръстаич по време на престоя на сръбския наставник начело на "лъвовете".

10

Божович пристигна у нас през юли 2022 година, когато Кръстаич беше назначен за национален селекционер. Другите членове на треньорския щаб бяха Стефан Янкович, Неманя Милинчич и бившият български национал Иван Иванов.

10

Черногорецът работи с националния отбор в периода 2022–2023 година, като остана в екипа на Кръстаич до раздялата на сръбския специалист с Българския футболен съюз през октомври 2023 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google