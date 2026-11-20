Атанас Илиев за загубите от Исландия и Естония: Срамът беше наистина голям

Българският национал Атанас Илиев сподели мнението си след участието на "лъвовете" в Лигата на нациите. В надпреварата "трикольорите" записаха една победа, едно равенство и четири загуби и останаха на трето място в своята група, където бяха още отборите на Исландия, Естония и Люксембург.

"Трудно е да се говори за националния отбор в момента. Всички виждаме каква е ситуацията. Надявам се догодина да се намери изход. Всички хора имаха големи очаквания за последните два мача. Вместо да играем добре и да зарадваме феновете, стана точно обратното. Срамът беше наистина голям.

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И аз не мога да си го обясня. Виждам много добър колектив извън терена. Всички момчета се разбират. Като се стъпи на игрището, се стъписват. Всеки има какво още да покаже от себе си, но явно психологическата бариера пречи. Целият хейт, който се излива, им действа. Правят се много глупави грешки.

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Атанас Рибарски ме повика. Всичко беше позитивно, всички момчета го приеха с ентусиазъм. Понякога треньорът, колкото и да се опитва да помогне, ако сами не си помогнем, няма кой. Получи се това, което всички видяхте", каза Илиев.

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