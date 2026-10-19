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Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
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Крилото на ЦСКА 1948 и националния отбор Георги Русев беше в "Гостът на Sportal.bg", където говори по различни теми.

"В първите три мача в Лига на нациите не показахме изобщо добра игра, записахме само една точка, но в последния мач показахме добър футбол, победата ни оставя математически в борбата за първото място. Когато излезем да се надиграваме, винаги сме показвали добро лице, и срещу много по-добри отбори от Люксембург. Трябва да търсим красивата игра и надиграването - ако се затворим да търсим само резултат, ще постигнем нещо, но не и на дългата писта.

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Предпочитам да получа топката "горе", дори да сбъркам, знам, че те са на 70 метра от нашата врата. Още в първите ми години в ЦСКА 1948 съм играл като втори нападател зад един от най-големите - Мартин Камбуров. Който вземе центъра на терена, той доминира. Испания стана световен шампион заради халфовете, те почти не допускаха положение пред тяхната врата.

27 ЦСКА 1948 2:3 ЦСКА

За ЦСКА 1948 - ще видим накрая на сезона. Клубът има доста високи цели, началото ни беше доста добро, но започваме да изоставаме в първенството, трябва ни серия от победи. В тунела срещу Панатинайкос гледам Де Врай, има 250 мача в Серия "А", шампион с Интер и т.н., но когато стъпихме на терена, не ми се стори по-бърз и по-техничен от нашите централни защитници. Къде си играл не влияе, важното е на момента кой ще се представи по-добре. Във всеки спорт има критики, когато се представиш под очакванията", заяви Георги Русев.

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