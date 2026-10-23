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Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

  • 23 окт 2026 | 15:02
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Диего Мартинес, който има над 150 мача в Ла Лига, е сред вариантите за нов селекционер на България. Разговори с испанеца вече са проведени от страна на Българския футболен съюз, пишат колегите от "24 часа". Мартинес е без работа от края на сезон 2024/2025. За последно той води Лас Палмас в елита на Испания, но отборът изпадна. Най-ярка следа специалистът остави в Гранада. Той пое тима през 2018-а, когато тимът се състезаваше във второто ниво. Още в края на същия сезон съставът му спечели промоция за елита, а Мартинес се превърна в най-младия треньор в Ла Лига. Още в дебютния си сезон в елита под негово ръководство Гранада извоюва правото да играе в Лига Европа, където стигна до 1/4-финалите, отпадайки от Манчестър Юнайтед.

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През 2021 г. Мартинес напусна клуба след 146 мача начело. Последва една година в Англия, където испанецът кара стажове и трупа опит, наблюдавайки работата на Пеп Гуардиола, Рафаел Бенитес и Франк Лампард. През 2022 г. пое Еспаньол, но бе уволнен през април след четири поредни загуби. Следващото му предизвикателство бе Олимпиакос. Там бе освободен през декември след 22 мача начело. В Лига Европа с тима от Пирея завърши на трето място в групата си, което пренасочи Олимпиакос към Лига на конференциите - турнир, който в края на кампанията гърците спечелиха. Интересно е, че испанецът никога не е играл професионален футбол. В началото на своята треньорска кариера е бил част от щаба на Унай Емери в Севиля.

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Мениджъри пък предложили на БФС Вили Саньол за евентуален нов наставник на националите. Французинът наскоро бе освободен като селекционер на Грузия и явно има желание да продължи да работи на международно ниво. Разговорите с бившия играч на Байерн (Мюнхен) обаче са преустановени още в ранен стадий. За момента старши треньор на "лъвовете" е Атанас Рибарски, който наследи подалия оставка Александър Димитров.

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Снимки: Imago

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