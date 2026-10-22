Очаквайте на живо! Благой Георгиев е Гостът на Sportal.bg

Бившият национал на България Благой Георгиев ще бъде специален гост в студиото на Sportal.bg. Той ще гостува от 13:30 часа, като ще коментира най-актуалните теми от българския футбол.

Георгиев започва професионалната си кариера в Славия, след което трупа опит в чужбина с екипите на испанския Алавес, сръбския Цървена звезда и германския Дуисбург. В Русия защитава цветовете на Терек (Грозни), Амкар (Перм), Рубин (Казан) и Оренбург. С националния отбор на България полузащитникът записва близо 50 мача и отбелязва пет гола. Той прекратява професионалната си футболна кариера през 2017 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google