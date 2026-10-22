Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Очаквайте на живо! Благой Георгиев е Гостът на Sportal.bg

  • 22 окт 2026 | 12:55
  • 157
  • 0
Очаквайте на живо! Благой Георгиев е Гостът на Sportal.bg

Бившият национал на България Благой Георгиев ще бъде специален гост в студиото на Sportal.bg. Той ще гостува от 13:30 часа, като ще коментира най-актуалните теми от българския футбол.

Георгиев започва професионалната си кариера в Славия, след което трупа опит в чужбина с екипите на испанския Алавес, сръбския Цървена звезда и германския Дуисбург. В Русия защитава цветовете на Терек (Грозни), Амкар (Перм), Рубин (Казан) и Оренбург. С националния отбор на България полузащитникът записва близо 50 мача и отбелязва пет гола. Той прекратява професионалната си футболна кариера през 2017 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец вдига Квадво Дуа за дербито с ЦСКА

Лудогорец вдига Квадво Дуа за дербито с ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 09:13
  • 675
  • 0
Труден тест за Павликени

Труден тест за Павликени

  • 22 окт 2026 | 08:49
  • 834
  • 0
Андрей Андреев: Отиваме в Червен бряг за точки

Андрей Андреев: Отиваме в Червен бряг за точки

  • 22 окт 2026 | 08:46
  • 501
  • 0
Николай Боянов: Как ще реагираме

Николай Боянов: Как ще реагираме

  • 22 окт 2026 | 08:43
  • 482
  • 0
Мартин Методиев: В подем са

Мартин Методиев: В подем са

  • 22 окт 2026 | 08:41
  • 496
  • 0
Геша: Спечелихме прекалено икономично

Геша: Спечелихме прекалено икономично

  • 22 окт 2026 | 08:34
  • 1087
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 8896
  • 54
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 11568
  • 47
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 21367
  • 15
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 3447
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 3844
  • 12