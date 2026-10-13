Национал на България с тежка травма

Стигналият до националния тим на България Ефе Али ще е аут почти до края на сезона. Полузащитникът на Локомотив (Пловдив) е със скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне седем месеца, съобщиха от "Лаута".

Днес Ефе Али, който игра за България през юни срещу Молдова, мина необходимите медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. Предстои полузащитникът да се подложи на операция. "В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Убедени сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване! Скоро ще го видим в игра отново с черно-бялата фланелка!", написаха от "смърфовете".

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