ЦСКА избра познато място за зимната си подготовка

ЦСКА ще проведе зимен подготвителен лагер в Турция, твърди "Тема Спорт". "Червеното" ръководство вече е направило първи стъпки за организирането на престоя в южната ни съседка. Очакванията са тимът да остане там около две седмици, като замине в средата на януари. Най-вероятната дестинация е Анталия.

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ЦСКА се подготвя в Турция във всяка от последните 7 зими, като се започна с 2020 г., когато "армейците" проведоха лагери както в Сиде, така и в испанския курорт Марбея. В началото на тази година отборът прекараха две седмици в Анталия и изигра четири контроли под ръководството на Христо Янев. Лагерът тогава бе уреден от доскорошния спортен директор Бойко Величков, който сега е директор на ДЮШ. Сега приятелските срещи в Турция отново ще са 4 или 5.

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