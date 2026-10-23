ЦСКА се прибра от Дания

Точно в 4:10 часа сутринта българско време на 23 октомври (петък) делегацията на ЦСКА се прибра от Дания. Родните състезатели и щабът им кацнаха на софийското летище "Васил Левски" след чартърен полет, продължил 2 часа и 10 минути.



"Червените" изиграха атрактивен двубой срещу Нордселанд, който завърши 2:2 и бе част от програмата във втория кръг от третия по сила турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите.

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Това бе и първа точка за носителите на Купата на България в надпреварата, като 31-кратните ни шампиони все още нямат успех в групова или основна фаза на този турнир. При първото си участие в групите през сезон 2021/2022 те завършиха с 1 точка след едно равенство и пет загуби.



Последната победа в следквалификационен етап от европейските клубни турнири за ЦСКА бе на 10 декември 2020 г. срещу Рома в Лига Европа.

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