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ЦСКА се прибра от Дания

  • 23 окт 2026 | 04:15
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ЦСКА се прибра от Дания

Точно в 4:10 часа сутринта българско време на 23 октомври (петък) делегацията на ЦСКА се прибра от Дания. Родните състезатели и щабът им кацнаха на софийското летище "Васил Левски" след чартърен полет, продължил 2 часа и 10 минути.

"Червените" изиграха атрактивен двубой срещу Нордселанд, който завърши 2:2 и бе част от програмата във втория кръг от третия по сила турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите.

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Това бе и първа точка за носителите на Купата на България в надпреварата, като 31-кратните ни шампиони все още нямат успех в групова или основна фаза на този турнир. При първото си участие в групите през сезон 2021/2022 те завършиха с 1 точка след едно равенство и пет загуби.

Последната победа в следквалификационен етап от европейските клубни турнири за ЦСКА бе на 10 декември 2020 г. срещу Рома в Лига Европа.

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