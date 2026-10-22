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Първа точка за ЦСКА в Лига на конференциите след страхотен мач на Годой - на живо след 2:2 срещу Нордселанд в Дания
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Панайотов: Има горчилка, но и сме доволни

  • 22 окт 2026 | 22:14
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Халфът на ЦСКА Петко Панайотов остана със смесени чувства след равенството 2:2 при визитата на Нордселанд. Полузащитникът се радва, че "червените" са взели точка на негостоприемен терен, но пък има и чувство на разочарования, че не е постигната победата.

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

“В Европа винаги се играе с голяма мотивация и желание. Не успяхме да вкараме през първото полувреме втори гол за съжаление. От една страна има горчилка, а от друга – сме доволни от първата спечелена точка в Европа. Маркус Гиздол държи много на дисциплината, това си личи. Винаги е голяма привилегия, отговорност и удоволствие да играеш за ЦСКА“, заяви Панайотов.

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