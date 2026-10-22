Панайотов: Има горчилка, но и сме доволни

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов остана със смесени чувства след равенството 2:2 при визитата на Нордселанд. Полузащитникът се радва, че "червените" са взели точка на негостоприемен терен, но пък има и чувство на разочарования, че не е постигната победата.

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“В Европа винаги се играе с голяма мотивация и желание. Не успяхме да вкараме през първото полувреме втори гол за съжаление. От една страна има горчилка, а от друга – сме доволни от първата спечелена точка в Европа. Маркус Гиздол държи много на дисциплината, това си личи. Винаги е голяма привилегия, отговорност и удоволствие да играеш за ЦСКА“, заяви Панайотов.

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