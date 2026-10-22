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11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

  • 22 окт 2026 | 18:41
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Нордселанд и ЦСКА, които излизат в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

Наставникът на българския тим Маркус Гиздол предприема само една промяна спряво тези, които играха при поражението с 1:2 от Монако. Петко Панайотов сменя Лео Перейра.

Аут поради контузии са Цварц и Гбамен.

НОРДСЕЛАНД - ЦСКА

НОРДСЕЛАНД: 13. Хансен, 15. Акуа, 25. Нелсон, 4. Маркман, 23. Нореим, 18. Янсен, 8. Ройкяер, 5. Льотенмаки, 29. Бертелсен, 11. Линд, 14. Адел

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Алмейда, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 7. Ебонг, 30. Панайотов, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

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