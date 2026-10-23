Вратарят на Нордселанд обясни за спречкването с играчите на ЦСКА

Вратарят на Нордселанд Андреас Хансен разказа своята гледна точка за спречкването в края на мача след изравнителния гол на Леандро Годой при равенството 2:2 с ЦСКА в Лигата на конференциите. "Армейците" искаха бързо да подновят играта в търсене на победен гол, докато домакините задържаха топката и това доведе до напрежение и блъскане между футболистите.

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"Просто исках да спестя малко време, а те искаха да започнат бързо и се получи спречкване. Това е. Не можах да видя всичко, когато съм по средата на събитията, но вероятно изглеждаше малко шантаво отстрани. Мисля, че щяхме да направим същото, ако беше от другия край. Разбира се, това е част от играта", каза Хансен пред Bold.

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Снимки: Startphoto