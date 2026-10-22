Валентин Илиев разкри за отказ от БФС и заяви: Феновете ни изненадаха съперника

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев сподели мнението си след равенството 2:2 при гостуването на Нордселанд в Лига на конференциите. Според него „червените“ са заслужавали победата, а подкрепата на привържениците е впечатлила домакините.

„Отборът се представи добре, особено през първата част. Ако трябва да съм максимално честен, не виждах как ще допуснем гол. Като цяло мисля, че днес бяхме отборът, който заслужаваше да победи. Има още доста мачове да се изиграят. Твърде рано е да се правят генерални сметки и изводи. Ще се стремим във всеки един двубой да търсим максимума“, заяви Илиев.

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Помолен да коментира ситуация в защита, бившият бранител остави анализа на старши треньора.

„Като бивш защитник бих казал, че тази ситуация трябва да я коментира Маркус Гиздол.“

Илиев потвърди, че преди гостуването отборът е тренирал на изкуствена настилка в академия „Димитър Пенев“.

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„Мога да потвърдя, че тренирахме в академия „Димитър Пенев“ преди мача. Искахме да проведем тренировъчен процес на изкуствена настилка. Плюс е, че разполагаме с такава тренировъчна база, и се възползвахме максимално добре от нея.“

Спортният директор коментира и разговорите с Българския футболен съюз относно възможността предстоящият мач на ЦСКА срещу Лудогорец да бъде изместен.

„Имахме разговори с Българския футболен съюз и оттам споделиха, че програмата вече е направена и не може да се размести. Дали виждам двоен аршин в случая, няма да промени нищо. Програмата е такава. Един допълнителен ден щеше да е от полза, но съм убеден, че имаме силите да се справим.“

Сред темите бе и очакваното завръщане на ЦСКА на стадион „Българска армия“.

„Не мисля, че вълнението е само в мен. Всеки един фен, който е свързан с ЦСКА, очаква това с нетърпение. Със сигурност нямаме търпение да се завърнем у дома.“

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Относно състоянието на футболистите Илиев подчерта, че решаваща е преценката на медицинския щаб.

„За нас всеки един играч е изключително ценен и важен с приноса си за отбора. Последната дума обаче трябва да каже медицинският щаб — кой играч може да бъде използван на 100%.“

Накрая спортният директор благодари на привържениците за подкрепата в Дания.

„Можем да кажем само едно огромно благодаря на феновете. Реакцията им, когато излязохме на терена, изненада нашите противници. Видях как реагираха и какво си казаха“, завърши Илиев.

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