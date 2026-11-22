Танчо Калпаков: Яд ме е, защото такива мачове не трябва да се губят

Старши треньорът на ФК Крумовград Танчо Калпаков говори след първата загуба на тима през настоящата кампания в Югоизточната Трета лига. Тимът отстъпи с 0:2 на гости на Спартак (Пловдив).

„Има и такива мачове. Не заслужавахме да загубим днес, но може би сме спечелили някои мачове, които не сме заслужавали и съдбата си го връща. Яд ме е , защото такива мачове не трябва да се губят. Като не можеш да победи, поне не трябва да падаш. Въпросът беше кой ще вкара първи. Техните положения бяха само от статични ситуации. Загубите в дерби мачовете са най-неприятни“, каза Калпаков след срещата.

Серията от 15 поредни успеха спря срещу един от преките конкуренти.

„Не ми хареса поведението на някои играчи. Но е хубаво да ги видя и в такава светлина. Като им стъпят малко по-здраво и се поогъват. Пиргов се контузи и го замених след първото полувреме, а без него сме различни. Ще си направим някои равносметки след последния мач“, добави Танчо Калпаков.

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