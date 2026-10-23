Велико! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

ЦСКА определено може да съжалява, че не си тръгна с победата срещу Нордселанд, след като във вчерашния си мач от Лигата на конференциите момчетата на Маркус Гиздол поведоха на датчаните с 1:0 преди почивката, но допуснаха обрат след паузата и трябваше да се доберат с много усилия до равенството малко преди края. И все пак смелата игра на 31-кратните ни шампиони бе подобаващо отразена от медиите в скандинавската държава, където се проведе двубоят.

Дори нещо повече. От сайта tipsbladet.dk посочват смазващото предимство на "армейците" в самото начало на двубоя, когато падна първото попадение на Леандро Годой, а авторката на материала Надя Гулдбаек Уелч отчита, че Нордселанд е можел "да изостава с три гола след десет минути".

Освен това в статията за двубоя от втория кръг в основната фаза на третия по сила турнир под шапката на УЕФА пише още, че преди паузата ЦСКА е доминирал не само на терена, но и на трибуните. Определено "червените" фенове огласиха с песните си стадиона в Дания, а в голяма част от двубоя се чуваха предимно те.

"Феновете на ЦСКА очевидно бяха по-шумни през първото полувреме. Те подкрепяха своите любимци и това се отплати. Гостите имаха попътен вятър", пишат още от tipsbladet.dk, като в края на материала допълват, че Нордселанд е имал късмет с крайния резултат, тъй като отборът не е бил на необходимото ниво през първото полувреме.

В материала, публикуван в campo.dk, пък датският тим е представен в малко по-благосклонна светлина от местните журналисти, като там се акцентира върху пропуснатата възможност на тима да стигне до първата си победа. Въпреки това платформата също отбелязва много по-силното начало от страна на носителите на Купата на България.

"Българският отбор заслужено поведе във Фарум само след осем минути игра. Очевидно ЦСКА започна по-добре полувремето, в което Нордселанд също трябваше да види как Виктор Нелсон напуска поради контузия", пишат от campo.dk.

Така ЦСКА продължи не просто да трупа самочувствие с добри игри, но продължи да работи успешно за това да си върне доброто име там, където дълги години е бил. Сега остава само от футболистите да довършат започнатото и освен да влизат храбро срещу по-опитни отбори, и да печелят важните мачове.

Следващият тест за вече все по-добре изглеждащата бойна машина на Маркус Гиздол се казва Панатинайкос. Макар срещата да бъде отново гостуване, през лятото друг български отбор в лицето на ЦСКА 1948 показа, че може да се противопостави на "детелините" и не би следвало "червените" да се уплашат от гръцкия колос.

Дали това ще се случи, остава да разберем от двубоя, който предстои на 5 ноември, когато по традиция Sportal.bg ще ви представи всичко най-интересно в хода на събитията около самата среща.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google